«Ecco come avere 3mila chilometri di carburante gratis grazie a Scai Motor»

Scai Motor giunge ai 40 anni di attività e si prepara a lanciare in orbita la nuova Opel Corsa. I motori di Corsa sono all’avanguardia per le prestazioni di guida e i bassi livelli di emissioni: molto vicini alle tematiche ambientali, alla sostenibilità e al risparmio, gli ingegneri tedeschi hanno progettato la nuova Corsa con la possibilità di offrire sempre una guida dinamica, fluida ed efficiente. Interni spaziosi, guida piacevole, rinnovata nel design, dotata di schermo touch, Apple CarPla1,3 e Android Aut 2,3, la nuova auto è ricca di sistemi di infotainment che garantiscono la massima espressione di comunicazione e di intrattenimento, con i comandi vocali e lo streaming audio grazie al Bluetooth. Massimo Pace, titolare della storica azienda avviata dal padre Christian, presenta la nuova Corsa.

Qual è il punto di forza dell’auto?

«La Nuova Corsa può contare sulla nuovissima linea di motori di ultima generazione. Fornita di ogni confort, optional di nuova generazione, nel 2020 uscirà la nuova versione interamente elettrica che si sposa con le richieste dell’Unione Europea sulle emissione di CO2. Un gioiellino».

C’è in ballo un progetto legato al Car Sharing.

«Sì, ma preferirei ancora non pronunciarmi perché siamo in attesa dell’approvazione da parte del Comune».

Ci sono delle soluzioni vantaggiose anche per i neopatentati. Ce le può illustrare?

«Ci sono delle offerte molto interessanti per i neopatentati legati al noleggio a lungo termine. Stiamo puntando molto sulla parte che riguarda i privati e sull’Opel Corsa sono disponibili molti incentivi».

Tipo?

«Da ottobre le auto con categoria di emissioni Euro 3 ed Euro 4 non potranno più entrare in città. Se questo vale sempre per gli Euro 3, diversa è la situazione degli Euro 4. Questi ultimi infatti potranno accedere alla città fino a quando i limiti di emissioni non verranno superati per tre giorni consecutivi. In questo caso, anche chi possiede un Euro 4, sarà costretto a fermare la propria auto. Se si cambia la vecchia auto con una nuova, usata o km0, si possono ricevere 3.000 km di carburante gratis. Dopo l’acquisto ti verrà consegnato un coupon che ti permetterà di percorrere i primi 3.000 km di strada senza mettere mano al portafogli per il carburante».