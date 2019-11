Scatta l'obbligo di gomme da neve sulle strade provinciali

La Provincia di Parma - Servizio Viabilità ricorda che è ancora valida l'ordinanza 30/2012, che prescrive per tutti i veicoli l'obbligo di circolazione con mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio montati ovvero tenuti a bordo, per il periodo compreso tra il 15 novembre ed il 15 aprile, sulle seguenti sulle strade provinciali:



- SP 308R "di Fondovalle Taro",

- SP 523R "del Colle di Cento Croci",

- SP 19 "del Manubiola",

- SP 20 "del Bratello",

- SP 104 "Cassio - Selva del Bocchetto",

- SP 114 "di Valbona", SP 3 "di Bedonia e Borgonovo",

- SP 24 "di Tornolo", SP 359R "di Salsomaggiore e Bardi" nel tratto Salsomaggiore Terme - Bedonia,

- SP 665R "Massese" nel tratto Langhirano - passo Lagastrello.





L'ordinanza è stata emessa sia per garantire la sicurezza dei veicoli in transito sia per evitare che in caso di nevicate o di formazione i ghiaccio sulla carreggiata i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione e rendere difficoltoso, se non impossibile, garantire i servizi di emergenza, pubblica utilità e sgombero neve.