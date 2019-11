nasce vox parma. ruffino presidente “saremo sempre la voce dell’interesse nazionale”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Parma, 29 novembre. Nel corso della settimana corrente è stata formalizzata la costituzione di “Vox Italia Parma” sezione locale del movimento politico denominato VOX ITALIA, primo circolo in Emilia Romagna. L’iniziativa si colloca nel disegno finalizzato a creare uno spazio politico collocato nel solco della tradizione socialista, sovranista, populista e internazionalista. Il connubio di tali valori, solo apparentemente antitetici, costituisce il messaggio innovativo che caratterizza l’iniziativa. Vox Italia nasce per dar voce all’interesse nazionale. Unisce valori di destra a idee di sinistra, idee dimenticate dalla destra e principi abbandonati dalla sinistra. Nasce pertanto un soggetto politico con una connotazione fortemente ideologica, che ci permette di pensare ed agire altrimenti in un periodo post-moderno in cui domina il cosiddetto pensiero unico. Vox Italia propone di attuare realmente la Costituzione poichè non esiste democrazia senza la sovranità del popolo rappresentata dalle istituzioni. Alfredo Ruffino è stato eletto primo presidente del circolo di Parma. Una presentazione pubblica sarà organizzata in tempi successivi. (foto di Dino Brusco)