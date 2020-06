Alta Velocità a Parma, Cavandoli: "Segnalato' nostro emendamento a decreto Rilancio, sì alla stazione"

"Tra gli emendamenti 'segnalati' al decreto Rilancio c'è anche quello che abbiamo presentato per la progettazione della stazione Alta Velocità a Parma. La Lega è da sempre favorevole alla sua realizzazione. Preso atto che, contrariamente al passato, anche la sinistra la pensa come noi, Ministra dei Trasporti compresa, mi auguro che questo ravvedimento - anche se molto tardivo - si traduca in realtà al momento del voto in commissione di questa proposta. Un'opera fondamentale, attesa dai parmigiani da oltre vent'anni. Approvarla è il modo migliore per dimostrare in tempi rapidi che non è l’ennesima presa in giro per la città". Così la deputata parmigiana della Lega Laura Cavandoli, prima firmataria dell’emendamento.



