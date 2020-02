Bonaccini: Tiziana Benassi verso la giunta regionale?

Sarebbe quello di Tiziana Benassi, attuale Assessore alle Politiche di sostenibilità ambientale del Comune di Parma, il nome parmigiano per la nuova Giunta regionale guidata dal presidente Stefano Bonaccini, confermato dopo le elezioni di domenica 26 gennaio che, a breve, completerà la sua squadra per il governo della Regione Emilia-Romagna. Il nome sarebbe stato fatto dallo stesso sindaco Federico Pizzarotti che, qualche settimana fa, aveva sollecitato la creazione di un momento di discussione per pensare collettivamente alla presenza di un rappresentante della nostra città all'interno della Giunta regionale. L'altro nome, in quota Pd, sarebbe quello di Barbara Lori, che ha ottenuto oltre 6.700 preferenze.