Conte bis, Pizzarotti: "Buon lavoro ma i miei valori sono distanti da sovranisti e populisti"

“Sono critico e scettico verso questo governo perché le sue due anime rappresentano mondi valoriali diversi, in un periodo in cui dobbiamo essere radicali nei principi: il partito di Di Maio è quello dei gilet gialli, dell'impeachment al presidente Mattarella, dell'alleanza con Farage e dell'uscita dall'Euro (guardate il disastro che sta combinando oggi il premier Johnson), dei due decreti sicurezza e di politiche che per 14 mesi sono state condivise con il principale partito della destra sovranista europea. Questo non si cancella dall'oggi al domani con un colpo di spugna.

I miei valori sono e rimarranno distanti dai populisti e dai sovranisti, ma non rinuncio al rispetto istituzionale. L'Italia ha un governo: lo si rispetta e ci si dialoga, e per il bene del Paese si auspica duri il più a lungo possibile. Perciò, un augurio di buon lavoro al governo Conte”.

A scriverlo su Facebook è il sindaco di Parma e presidente di Italia in Comune Federico Pizzarotti