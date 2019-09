corvi (forza civica): 《doveroso aderire all'iniziativa del comitato "parma in centro" perché la città reale non è quella che vorrebbe farci vedere il sindaco》.

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

L'associazione culturale Forza Civica ha aderito con piacere all'iniziativa del comitato "Parma in centro", perché la città reale non è quella che ci fa vedere il sindaco attraverso kermesse patinate; esiste una città sfiduciata, che ha paura, che ogni giorno fa i conti con il degrado dilagante e la criminalità diffusa, una città che è composta anche di commercianti inascoltati, che portano avanti con coraggio e orgoglio le loro attività, nonostante le difficoltà quotidiane e nonostante i provvedimenti dell'amministrazione che sembrano volti a desertificare definitivamente il centro storico! Pizzarotti dovrebbe restare concentrato sul territorio che ha scelto di amministrare anziché ergersi a corsivista di politica nazionale e a promuovere costantemente la sua figura, in campagna elettorale perenne, in quanto candidato ad ogni tipo competizione politica! Ieri sera hanno pacificamente manifestato persone che amano Parma e che non vogliono lasciarla morire sotto la guida di chi è politicamente miope. Centro storico e periferie ormai vivono problematiche molto simili e non sarà certo una vetrina, seppur bella, come la "Cena dei mille" a rivitalizzare la nostra città. Alessandro Corvi Presidente Forza Civica

Gallery