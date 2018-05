Crisi istituzionale, il Pd di Parma: "Sostegno al presidente Mattarella"

"Il Partito Democratico di Parma -si legge in una nota firmata dal segretario provinciale Nicola Cesari e dal segretario cittadino Michele Vanolli- esprime il proprio sostegno all'operato del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, chiamato in queste ore a svolgere il delicato compito di sorvegliare sul rispetto della Costituzione e a risolvere la crisi istituzionale apertasi dopo il voto del 4 marzo. Il PD di Parma esprime la propria preoccupazione per il livello di scontro istituzionale in atto e per la gravità degli insulti che in queste ore vengono rivolti alla più alta carica dello Stato. Il Presidente Mattarella, per storia personale e competenza, rappresenta la migliore garanzia per i cittadini italiani sul fatto che egli abbia operato nel rispetto della Costituzione e nell'interesse del paese. Chi strumentalizza le piazze a fini elettorali e incita le folle contro le istituzioni è il peggior nemico di quel popolo che, a parole, dice di voler difendere".