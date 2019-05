Europee, Lega primo partito anche a Parma: Pizzarotti prende l'8%

Le Lega trionfa alle Elezioni Europee anche per quanto riguarda Parma. E' infatti il primo partito con il 31.6 dei voti. Dietro il partito di Salvini si piazza il Pd con il 29.5% mentre il Movimento 5 Stelle arriva al 11% dei voti. Per Italia in Comune + Europa un buon risultato: l'8,34%. Il sindaco Federico Pizzarotti era il candidato per la nostra circoscrizione. Forza Italia arriva solo al 5.4% mentre Fratelli d'Italia al 5,5%.