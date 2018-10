Enti locali: Parlamentari parmigiani: sbloccati fondi per investimenti ai Comuni

“Dalle parole ai fatti; finalmente dopo 5 anni di centrosinistra in cui nulla è stato fatto per i nostri Comuni, la Lega è riuscita a sbloccare i fondi per gli investimenti dei Comuni virtuosi. Stop quindi alla mannaia del prelievo forzoso per raggiungere i vincoli di bilancio”, dicono i parlamentari leghisti Campari, Cavandoli, Saponara e Tombolato -. “Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con una circolare ha infatti dato il suo ok per liberare gli avanzi di amministrazione che rimarranno così nella disponibilità dell’ente che li ha realizzati – spiegano gli esponenti del Carroccio, che aggiungono - la Lega in Parlamento conta molti sindaci, amministratori e consiglieri comunali che ben conoscono le problematiche dei Comuni e i danni che i governi PD hanno fatto in questi anni."

"Giorno dopo giorno – proseguono i parlamentari leghisti - stiamo lavorando per risolvere tutte le incongruenze e le distorsioni che impediscono una crescita effettiva dei territori: quello di oggi è solo un primo passo concreto a cui la Lega intende dare un seguito in manovra di bilancio dove è previsto infatti un altro pacchetto di provvedimenti per gli Enti Locali con ulteriori semplificazioni e sblocchi per i Comuni virtuosi”.

“Tradotto in cose che interessano i cittadini – concludono Campari, Cavandoli, Saponara e Tombolato - significa che adesso il Comune di Parma ha almeno 4 milioni di euro, che senza il provvedimento del Governo non avrebbe mai potuto spendere, adesso può investire per progetti urgenti per la città, per i disabili, per la Sicurezza, per migliorare i servizi o per abbassare tasse e tariffe”