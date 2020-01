"Ernest Airlines non ha più i permessi per volare: avrebbe dovuto curare il volo Parma - Tirana"

"Ernest Airlines non ha più i permessi per volare. Si, si tratta proprio della compagnia aerea che avrebbe dovuto curare il volo Parma - Tirana promesso in pompa magna da Pizzarotti e Bonaccini. E ora? Ecco, nonostante l'impegno dei privati, il rilancio dell'aeroporto parte con il piede sbagliato. Va da sè che i due debbano darci spiegazioni perchè non si possono prendere ogni volta in giro i cittadini. Il candidato Bonaccini ci dica una cosa: ha intenzione oppure di investire su Parma, sul suo aeroporto e sulle sue infrastrutture? A una Regione Bolognacentrica in tutto noi diciamo no e scegliamo di cambiare con Lucia Borgonzoni presidente". Lo scrive in una nota Francesca Gambarini, candidata al Consiglio regionale per la lista civica Cambiamo! - Popolo della Famiglia.