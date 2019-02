Forum Unesco, Cavandoli e Campari a Effetto Parma: “Ci siamo già mossi, e lo sapete bene"

“Sul possibile cambio di programma del Forum Unesco abbiamo già scritto una lettera di protesta al Ministero e ci stiamo battendo per mantenerlo a Parma. I (finti) civici pizzarottiani lo sanno benissimo, visto che lo ha pubblicamente detto il Ministro Centinaio nella sua recentissima visita in città e ribadito anche in televisione. La loro è l’ennesima polemica inutile contro chi si batte ogni giorno per il territorio con risultati che sono sotto gli occhi di tutti”, dicono i parlamentari parmigiani della Lega Laura Cavandoli e Maurizio Campari in risposta alla nota di Effetto Parma.

“Con quale faccia si può accusare di ripicca politica un Governo che in pochi mesi ha dato al nostro territorio 3 milioni di euro per “Parma 2020”, 2,6 milioni per i nostri comuni fino a 20 mila abitanti, 18 milioni di finanziamento per il bando periferie incostituzionale a causa dal Pd, 3 milioni e 300 mila per la Provincia, più di 1 milione per l’ammodernamento tecnologico e la sicurezza antincendio delle scuole, 18 nuovi poliziotti, 27 nuovi carabinieri, 280 mila euro per la video sorveglianza? Solo con la faccia tosta dei pizzarottiani a cui piace portare a casa i soldi del Governo, pur inventando in continuazione polemiche per la stampa. Il sensazionalismo pare essere la malattia infantile del (finto) civismo”, aggiungono gli esponenti del Carroccio.

“Alla città – concludono Cavandoli e Campari - farebbe bene avere un sindaco e un’amministrazione presenti ai problemi della città e in grado di dialogare costruttivamente con il Governo invece di attaccarlo ogni giorno, per poi essere smentiti ogni volta dai fatti”.