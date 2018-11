forza civica attiva un servizio di ascolto per i cittadini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Con l'iniziativa "Forza Civica ti ascolta", l'associazione politico-culturale di centrodestra mette a disposizione un numero dedicato alle esigenze dei cittadini. Segnalazioni su disservizi, problemi del territorio, emergenze ma anche un modo per porre il cittadino al centro dell’azione politica coinvolgendolo, cercando di ascoltare e recepirne i bisogni. In pratica un “ponte” tra i partiti tradizionali e il civismo, al fine di portare i temi territoriali all’attenzione di chi governa per dimostrare che insieme è possibile far arrivare lontano la nostra voce e contribuire a far crescere un progetto civico ambizioso e importante. Il numero dedicato è 351 8688434. info@forzacivica.it - www.forzacivica.it