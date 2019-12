galli (forza civica): "sosteniamo la lista civica del presidente borgonzoni, p.e.r. (progetto emilia romagna)"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

"Forza Civica in Emilia Romagna è tra i componenti della rete civica Progetto Emilia Romagna (P.E.R.), asse portante della lista civica Borgonzoni Presidente. Abbiamo contribuito alla formazione delle liste provinciali (rigorosamente CIVICHE), anche con nostri aderenti, in particolare su Bologna con Arianna Giordano, coordinatrice provinciale Forza Civica. Ringrazio i tanti amici e amiche che in questi mesi mi hanno stimolato ad un impegno diretto nella campagna elettorale, ma per ragioni professionali non ho potuto contribuire con una mia candidatura. Tuttavia, con l'amico Giampaolo Lavagetto, coordinatore regionale P.E.R, sono convinta che anche a Parma otterremo un grande risultato. In Emilia Romagna cambiare si può e si deve." Così in una nota Caterina Galli, socio fondatore associazione culturale Forza Civica.