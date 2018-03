Gambarini: "Il dissesto idrogeologico? Il risultato delle politiche del Pd in Regione e al Governo"

"Piove e i movimenti franosi sul nostro Appennino si rimettono in moto. Ieri notte una frana ha bloccato la strada provinciale tra Varsi e Bardi, lasciando Bardi praticamente irraggiungibile. Spiace doverlo di nuovo dire: questi sono i risultati delle politiche portate avanti dal Pd a livello regionale e nazionale, che hanno trascurato la manutenzione e la cura del territorio, e della montagna in particolare. Diciamo la verità: ormai non si tratta più di un'emergenza. Ogni volta che piove siamo punto e daccapo con frane e smottamenti. Sono convinta che i danni si sarebbero potuti quanto meno limitare se soltanto qualcuno si fosse interessato della nostra montagna che oramai da anni soffre per il dissesto idrogeologico, i problemi alla viabilità alle infrastrutture e i tagli ai servizi. Da adesso, però, le cose cambieranno: i cittadini e i sindaci della montagna avranno a loro disposizione qualcuno che si farà portavoce delle loro esigenze e lavorerà per fare in modo che il futuro Governo destini risorse al nostro territorio, mettendo finalmente in sicurezza i pendii delle montagne e le strade". Lo scrive in una nota Francesca Gambarini, deputata di Forza Italia.