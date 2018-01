Giornata della Memoria. Maestri: “Ricordare le atrocità del passato per costruire un futuro di pace”

“Secondo alcune rilevazioni demoscopiche gli anticorpi antifascisti e antinazisti sembrerebbero perdere di vigore soprattutto tra i giovani e le spinte e le simpatie verso queste ideologie amplierebbero la propria capacità di presa. Sono rivelazioni che non possono che destare preoccupazione e sulle quali soprattutto in occasione della Giornata della Memoria è necessario riflettere. Il 27 gennaio infatti non possiamo limitarci soltanto a ricordare il momento in cui vennero abbattuti i cancelli del campo di sterminio di Auschwitz: alla doverosa Memoria deve necessariamente seguire un impegno forte di tutta la comunità democratica per contrasto ad ogni deriva autoritaria, antisemita e negazionista”.

“Ho visitato il campo di sterminio di Auschwitz e in questi anni ho avuto in più occasioni l’opportunità di ascoltare il racconto dei sopravvissuti. Esperienze forti che mi hanno fatto riflettere sull’atrocità di un’azione criminale che non ha pari nella storia dell’umanità” – ha ricordato Patrizia Maestri – “la recente nomina a senatrice a vita di Liliana Segre, sopravvissuta allo sterminio, è stata per questo un’iniziativa di grande valore di cui dobbiamo essere grati al Presidente della Repubblica. La sua presenza fisica nelle istituzioni sarà da monito per non dimenticare mai quello che è stato