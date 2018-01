"I cittadini di colorno non sono di serie b"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Sono passati ormai quasi due mesi dalla rassicurazione del sindaco Canova e dell’assessore all’ambiente Dott. Mora, con la quale ci informavano via email di aver intimato all'ente gestore dell’area stazione di Colorno di mettere in sicurezza e in decoro la stessa, pena l'emissione di un’ordinanza di ripristino immediato. Ad oggi purtroppo questo non solo non è avvenuto ma , come riportato dalla stampa locale , la “stazione” di Casalmaggiore è stata già ripristinata e sistemata dal Comune in accordo con Rfi. Nella “stazione” di Casalmaggiore è stata infatti ripristinata la sala d’attesa; sono stati riaperti i bagni; Sono state installate delle lampade a led per riscaldare l’ambiente e ben illuminare l’edificio. Il tutto anche grazie alla collaborazione di volontari dell’AVIS. E mentre a Casalmaggiore il sindaco visita la “nuova” stazione; a Colorno la situazione continua a rimanere insostenibile. Finestre spaccate; muri sporchi; sporcizia in sala d’attesa; bagni chiusi ed erba alta. La zona Ex carico/merci continua a restare sporca e abbandonata, accessibile da chiunque. Dopo aver contattato più volte Rfi, Trenord e il comune di Colorno, documentando con foto e video la critica situazione dell’area, (situata nel centro del paese), i Colornesi si pongono la fatidica domanda: " siamo cittadini di serie B?”. Sostanzialmente irrisolto rimane il problema nella “stazione” di Mezzano Rondani. Dopo la segnalazione di Fratelli d'Italia è stata riasfaltata la strada che conduce alla stazione rimosse erbacce. FdI propone di chiudere l’accesso all’area pericolante, rimozione dei rifiuti, posizionamento di pensiline in più , messa in sicurezza di impianti elettrici. Si Invitano pertanto ancora una volta tutti gli enti preposti a fare la loro parte. I Colornesi non vogliono sentirsi “cittadini di serie b”. Nicola Scillitani coordinatore comunale FDI Colorno Massimo De Matteis candidato alla Camera per Fratelli d'Italia

