Italia in Comune diventa partito: Federico Pizzarotti presidente

Italia in Comune, il movimento nato nei mesi scorsi a partire dal progetto di numerosi sindaci è diventato ufficialmente un partito politico. Il presidente sarà il sindaco di Parma Federico Pizzarotti.

Una nota di «IIC» riferisce infatti che con la sottoscrizione dell’Atto Costitutivo di Italia in Comune sono stati eletti all’unanimità Federico Pizzarotti, Sindaco di Parma, come Presidente e Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri, come Coordinatore nazionale del Partito. Sono stati inoltre nominati, sempre all’unanimità, il Sindaco di Latina Damiano Coletta come Vice Presidente e Rosa Capuozzo come tesoriere.

IL POST DI PIZZAROTTI - Oggi, ufficialmente, è nata Italia in Comune, un'idea che aggiungerà l'esperienza e la concretezza dei sindaci al panorama politico nazionale. È la qualità della vita degli italiani, quel che ci interessa. Ci teniamo a iniziare questo percorso assieme ai cittadini che hanno per la politica e per l'Italia passione ed entusiasmo, e che intendono mettersi in gioco per la propria città, il proprio territorio, il Paese.

Dall'Emilia Romagna, da Parma, i primi di maggio partirà il tour di presentazione del partito che toccherà tutte le regioni italiane, e che unirà sotto un unico simbolo i sindaci, le liste civiche e i cittadini che si riconosceranno nella nostra Carta dei Valori. Partiamo Dall'Emilia Romagna per affermare l'importanza della nostra regione, che andrà al voto nel 2019.

Italia in Comune c'è e intende parlare a tutti, mettendo al centro del programma la competenza e l'esperienza dei sindaci italiani, e lo farà assieme a tutte le donne e uomini con a cuore il presente e il futuro dell'Italia, quindi per chi volesse far parte del progetto mi scriva pure a federicopizzarotti@gmail.com... finché non avremo una email dedicata ;)

Avanti così....