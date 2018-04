Italia in Comune si presenta: prima tappa a Parma il 5 maggio

Italia in Comune si presenta in Emilia-Romagna e sceglie la nostra città. E' lo stesso sindaco Pizzarotti ad annunciarlo su Facebook. "Sabato 5 maggio presso lo Starhotels Du Parc di #Parma Italia in Comune si presenta all’Emilia Romagna. Ci saranno sindaci provenienti dalla regione e da diversi altre parti del Paese. Ci saranno anche cittadini, perché è una convention aperta a tutti. Tutti possono partecipare e condividere assieme il cammino e la nostra idea di Italia. Italia in Comune è una forza giovane, ma ricca di esperienza perché dalla nostra abbiamo i sindaci. L’obiettivo è unire cittadini e forze civiche. Si parte. Luogo e orario, e email per eventuali informazioni, le trovate nel volantino. #ItaliainComune Avanti sempre".