Lega: venerdì alle 15 presenta la candidatura di Occhi al Parlamento Europeo

Venerdì 10 maggio alle ore 15 la Lega presenta alla città e alla stampa il suo candidato Emiliano Occhi per il Parlamento europeo nella circoscrizione Nord Est (Emilia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige) nella sede della Lega in via Gioberti 8/A a Parma

All’incontro parteciperanno l’on. Andrea Crippa, vicepresidente della Commissione Affari Europei della camera e leader della Lega Giovani e i parlamentari del territorio Laura Cavandoli, Maria Gabriella Saponara, Maurizio Campari e Giovanni Battista Tombolato.

“Fino ad oggi Parma non ha mai avuto un rappresentante a Bruxelles e Strasburgo – dice Occhi – questa volta, con la Lega che viaggia con il vento in poppa, ci sono tutti i presupposti per portare nella massima istituzione europea le istanze del nostro territorio, la difesa dei nostri prodotti, i diritti del nostro Paese nell’Europa da cambiare”