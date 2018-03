Pagliari ammette la sconfitta: "Non mi aspettavo un crollo del Pd di queste dimensioni"

Il senatore uscente del Partito Democratico Giorgio Pagliari ammette la sconfitta alle elezioni del 4 marzo. Maria Saponara, candidata leghista per il Centrodestra, prenderà il suo ppsto a Roma. Ringrazio le elettrici e gli elettori di Parma e di Reggio Emilia. Mi complimento con la senatrice Saponara, a cui auguro buon lavoro. Sulla base dei dati in Parlamento ci troviamo di fronte ad uno scenario che appare di ingovernabilità, di complicatissima ricerca di una maggioranza. Credo che i responsabili oggi si rendano conto che questo è un Paese che ha bisogno

della legge elettorale maggioritaria. Il crollo del Pd, di queste dimensioni, non me lo aspettavo: è chiaro che visto che tutti i sondaggi davano il Pd in calo la sensazione che potesse esserci una sconfitta netta c'era" Un calorosissimo “in bocca al lupo” rivolgo a tutti gli eletti del PD, che avranno davanti una stagione complessa. Il risultato elettorale va rispettato, ma non posso tacere la grande preoccupazione per le prospettive del Paese sia per la situazione di grande confusione determinata dall’esito del voto, sia per le incerte prospettive relativamente al governo. Mi auguro – ma non mi illudo – che, nella peggiore delle ipotesi, emerga un di più di responsabilità per consentire l’approvazione di una nuova legge elettorale di stampo maggioritario, perché l’Italia ha bisogno come il pane della governabilità".