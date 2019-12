C'è anche Salvini al Tardini per Parma-Milan: "Sofferenza auto-inflitta"

L'ex Ministro Matteo Salvini ha annunciato la sua presenza allo Stadio Tardini di Parma. "Domani pomeriggio faccio due ore di percorso spirituale e sofferenza auto inflitta, perché vado a vedere Parma-Milan...- ha detto da Portoferrario, Isola d'Elba, per un comizio elettorale -". Il leader della Lega parla anche del suo Milan e ironizza sulle ultime prestazioni rossonere in campionato: ''Torneremo sicuramente prima noi al governo che non il Milan in Champions...''.