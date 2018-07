Federico Pizzarotti candidato alla Regione per il Pd?

Il Pd ha bisogno di rinnovamento e Federico Pizzarotti potrebbe essere l'uomo giusto. E' questa una delle voci sempre più insistente che sta circolando all'interno del Partito Democratico che, dopo la batosta alle elezioni, è in cerca di nuovi leader, sia nazionale che locali. Il sindaco di Parma, che non ha nè confermato nè smentito la possibilità, sarebbe quindi la persona indicata per partecipare alla prossima competizione elettorale regionale, sostituendo di fatto Bonaccini, in ascesa verso la candidatura alla segreteria nazionale.