Pizzarotti: "Effetto Parma non guarderà le Regionali da spettatore"

Il sindaco Federico Pizzarotti ha parlato degli obiettivi elettorali di Effetto Parma, il movimento del quale regge il timone e che rappresenta la maggioranza in Consiglio comunale. Non è un mistero infatti che il primo cittadino abbia mire politiche che vanno oltre la nostra città: già da mesi sta costruendo una rete di relazioni con diversi sindaci di Comuni in tutta Italia. In un'intervista rilasciata ad Omnibus, la trasmissione di La7, Pizzarotti ha precisato che non sarà impegnato nella campagna elettorale per le elezioni politiche del marzo 2018. Per le Regionali del 2019 invece potrebbe scendere in campo: "Effetto Parma è un movimento in espansione. Tante città italiane ci hanno chiesto di realizzare un progetto unico fondato su valori precisi, come il diritto al lavoro e la tutela della libertà individuale, la salvaguardia dell'ambiente e la centralità delle città come luoghi di sviluppo e crescita. Un progetto che guardi all'Europa come casa di tutti noi. Effetto Parma non guarderà alle Regionali come spettatore, perchè l'Emilia Romagma è la nostra Regione e crediamo che Parma debba esprimere una visione politica chiara. Non significa per forza essere della partita, vedremo. Valuteremo il programma degli attori in campo".