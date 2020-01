Pizzarotti: "Il Pd deve aprire alle sardine"

"L'ho detto in passato, lo penso tutt'oggi, e l'altro giorno leggendo l'intervista di Zingaretti ho avuto un sussulto perché ho pensato che forse ha capito. Non dico che si debba sciogliere perché ha fallito ma perché è giunta un'altra fase. Oggi c'è un bipolarismo totalmente diverso". Così Federico Pizzarotti, sindaco di Parma a Radio anch'io, su Radio 1, su un possibile scioglimento del Pd. "Bisogna aprire ai movimenti che siano le sardine o i movimenti dei sindaci. Il tema non è mettere in discussione il nome ma il modello. Io penso che ci sia tanta voglia di apertura, le persone sono andate in piazza, le sardine intendo, e sono persone di sinistra o di centro sinistra che si sentono deluse", conclude il sindaco di Parma.