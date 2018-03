Potere al Popolo chiude la campagna elettorale il 2 marzo ad Art Lab

«Finisce la campagna elettorale ma non finisce così il nostro impegno, anzi». I promotori di Potere al Popolo di Parma, insieme alle candidate e ai candidati dei collegi locali, invitano alla festa di chiusura della

campagna elettorale: un aperitivo con dj set, domani venerdi 2 marzo, alle 18.30, ad Art Lab, in borgo Tanzi 16. «È un modo per incontrarci tutti prima del voto – dicono i promotori della lista dei movimenti – e per

festeggiare il grande lavoro svolto finora. Un lavoro che, in realtà, è appena iniziato. L’obiettivo è costruire una nuova resistenza contro il neoliberismo, un progetto in grado di trasformare la società. Queste elezioni sono solo i tamburi che annunciano il nostro arrivo, la nascita di una forza in cui riunire chi crede nella vera giustizia sociale, chi pretende la redistribuzione della ricchezza e chi lotta contro ogni forma di

discriminazione e sfruttamento. Ci vediamo domani ad Art Lab per condividere idee per il futuro con chiunque voglia fare parte di questo cambiamento»