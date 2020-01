Regionali, il capolista di Forza Italia Vittorio Sgarbi il 15 gennaio a Parma

Il prossimo 15 gennaio, alle 16, Vittorio Sgarbi, candidato capolista per Forza Italia, sarà a Parma, alla Galleria Centro Steccata di Strada Garibaldi 23, accompagnato per l'occasione dalla instancabile Presidente dei Senatori Anna Maria Bernini, che ha impresso un ritmo serrato alla campagna elettorale degli azzurri. A darne comunicazione il senatore e commissario provinciale Enrico Aimi. “Stiamo definendo gli ultimi dettagli – spiega Aimi -. Sarà una manifestazione aperta alla cittadinanza durante la quale saranno presentati i nostri candidati e le nostre proposte. La presenza di una candidatura importante e autorevole, come quella di Sgarbi, sono certo che farà la differenza per il risultato delle regionali e per il rilancio del nostro movimento. E’ ora che nella nostra Regione si cominci a parlare di Cultura con la “C” maiuscola e in chiave internazionale. Vittorio Sgarbi saprà rappresentare al meglio le istanze dei nostri territori, ricchi di arte e cultura e, come ho già avuto modo di ribadire, sono altrettanto convinto che potrà essere un ottimo assessore alla cultura per questa regione. Aspettiamo cittadini, simpatizzanti e anche curiosi a questo evento che riteniamo particolarmente importante per una Città come Parma, capitale della cultura 2020”.