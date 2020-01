Regionali, Parma Coraggiosa: Vasco Errani a Parma

Venerdì 17 gennaio sarà ospite nella nostra città Vasco Errani, a sostegno della lista Emilia-Romagna Coraggiosa, per parlare di sanità pubblica assieme ai due candidati della lista: dott.ssa Anna Rita Maurizio e il dott.Francesco Ghisoni. L’incontro si svolgerà alle ore 18:00 presso il Circo Argonne (via Argonne 4, Parma). Nonostante la nostra Regione sia tra le migliori per i servizi sanitari pubblici la dott.ssa Maurizio, che da anni lavora nel settore, ricorda che:“ Coraggiosa non si accontenta di quello che abbiamo raggiunto poiché tutti dobbiamo essere consci delle criticità della nostra Regione ma dobbiamo avere il Coraggio di essere l’Emilia-Romagna nonostante queste e migliorarci. Bisogna definire i punti di forza e valutare quelli che possono migliorare il servizio”.