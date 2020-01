Regionali, Pizzarotti elogia le sardine: "Hanno risvegliato un certo orgoglio di sinistra"

"In Emilia-Romagna per loro sarà dura, anche perché Bonaccini rappresenta una proposta politica seria. E a livello nazionale, se tutto è iniziato nel 2009, il 2020 potrebbe essere l'anno della fine politica dei Cinque stelle". Lo afferma, in un'intervista a 'La Stampa', il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, che per primo fu eletto con il M5s alla guida di un Comune e fu poi sospeso dal Movimento. "Chi oggi sta al governo e in Parlamento sa che in caso di elezioni, non vi tornerà. Dopo l'Emilia, Pd e Cinque stelle faranno due cose: proveranno a rifondarsi, ma entrambi non toccheranno il governo", sottolinea Pizzarotti. Riguardo alle sardine, Pizzarotti osserva: "Se parliamo di empatia, devo dire che il mondo delle sardine ha risvegliato un certo orgoglio di sinistra - che non vuol dire Pd - legato a tematiche e valori più che a proposte specifiche. E questo ha determinato in una fascia di opinione pubblica demotivata e incerta un sentimento che si esprime in questa scoperta: 'che bello c'è un risveglio della gente!". (Adnkronos)