Salvini, parlamentari della Lega contro Fritelli: "Attacco vergognoso, chieda scusa"

"Deve esserci stato un ordine di scuderia: Amministratori PD e fiancheggiatori attacchino Salvini, visto che la Lega e il Governo sono sempre più apprezzati dai parmigiani come dal resto del Paese.

Così dopo il sindaco di Parma Pizzarotti e l’assessore Casa, anche il presidente della Provincia di Parma Frittelli, che probabilmente nessuno fuori da Salso conosce, si è lanciato in un attacco scomposto e inqualificabile nei riguardi del Ministro dell'Interno Matteo Salvini, a cui va la nostra solidarietà.

Il sindaco di Salsomaggiore Terme e presidente della Provincia di Parma, evidenziando una certa ignoranza storica attacca Salvini con un post in cui, tra l’altro, lo mette 'a testa in giù', quasi a evocare i fatti di piazzale Loreto. Poi fa marcia indietro e nega ogni riferimento. Tutto questo non è accettabile, per giunta da un componente delle istituzioni: Fritelli si vergogni per quanto ha scritto sulla sua pagina Facebook, rimuova il post e chieda scusa".

Lo dichiarano con una nota congiunta i senatori Maurizio Campari e Maria Saponara, e i deputati Laura Cavandoli e Giovanni Battista Tombolato, parlamentari della Lega, in merito al post pubblicato oggi da Filippo Fritelli.