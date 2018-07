Salvini: "Pizzarotti? Impari dai sindaci leghisti"

Il leader della Lega e Ministro dell'Interno Matteo Salvini era l'ospite d'onore della Festa nazionale Lega Emilia a Fontevivo, che si è svolta nella serata di ieri, 27 luglio. Salvini, dopo aver preso il microfono, ha affrontato i diversi temi dell'agenda politica e dell'attualità. Tra dichiarazioni sulla politica nazionale, sulla copertina di Famiglia Cristiana, le nuove nomine in Rai e gli sbarchi, ha focalizzato l'attenzione anche sulla nostra città e, in particolare sul sindaco Pizzarotti che, recentemente, ha criticato il Ministro Fontana per la decisione di fermare i riconoscimenti dei figli di coppie gay. Pizzarotti aveva chiesto l'esercito per monitorare la zona della stazione, con una lettera indirizzata proprio al Ministro dell'Interno. "I primi cittadini - ha detto il Ministro - imparino da quelli leghisti, anche quello di Parma, un sindaco che chiede l'esercito perchè si è reso conto solo ora che la zona della stazione è fuori controllo".

Sul fronte nazionale Salvini ha parlato della copertina di Famiglia Cristiana con il titolo 'Vade retro Salvini': "C'è una parte della sinistra anche nella gerarchia ecclesiastica. La copertina è poco cristiana. Tengo il rosario che mi ha regalato una signora venendo qua. La sinistra, dopo aver chiuso l'Unità ora punta su Famiglia Cristiana, ma tanto le copie che leggono sono le stesse".

"E' iniziata un quarto d'ora fa l'eclissi di luna più lunga del secolo e allo stesso tempo è iniziata l'eclissi della sinistra più lunga del secolo". E su Maiorca: "Ma pensate com'è messa la sinista nel mondo. E chi ci va a Maiorca? Io vado a Cervia che è più bella".