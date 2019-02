Stu Pasubio, il Tribunale rigetta le accuse contro Pizzarotti: "Anni di fango spazzati via dalla giustizia"

Vendita delle quote della Stu Pasubio. Il Tribunale di Parma ha rigettato le accuse nei confronti del sindaco di Parma Federico Pizzarotti che ha commentato la notizia su Facebook.

"Il tribunale di Parma ha rigettato completamente le accuse nei miei confronti di turbativa d’asta nel caso Stu Pasubio. Non luogo a procedere perché il fatto non sussiste. È una indagine nata quasi 7 anni fa, davvero pochi giorni dopo essere stato eletto per la prima volta a sindaco. Grazie alla vendita delle quote di Stu Pasubio liberammo Parma dai suoi primi 40 milioni di euro di debiti, che pesavano sulle spalle dei parmigiani e mettevano il Comune a rischio default. Dopo quegli anni difficili Parma è tornata a essere una città sana e produttiva. Anni di fango da parte delle opposizioni spazzate via dalla giustizia. Ringrazio la magistratura e il mio avvocato: ho sempre agito con buon senso e nell’interesse della mia città e dei miei concittadini. Andiamo avanti!"