ripartenza in totale sicurezza per il centro eurosia

Sarà un’estate particolare quella che attende le tante realtà commerciali di Parma. Luglio era abitualmente il mese dedicato ai saldi estivi, alle spese per la famiglia che potevano beneficiare di tanti sconti e offerte. Poi la pandemia che ha obbligato tutti a fare un passo indietro, rivalutando anche le tradizioni degli acquisti. I saldi però ci saranno, e partiranno per tutta Italia il 1° agosto. Anche il Centro Commerciale Eurosia si è adeguato al decreto ministeriale ma ha deciso di non rinunciare completamente all’appuntamento con le offerte premiando i suoi clienti con buoni acquisto in omaggio. Mercoledì 1° luglio infatti a tutti coloro che sono in possesso della Card Eurosia e di 300 punti della raccolta punti in vigore riceveranno subito un buono acquisto da 10 € da rispendere nei negozi del Centro e nell’Ipermercato. Un piccolo regalo che Eurosia dedica a tutti i suoi clienti per far fronte a un’emergenza che ha colpito tutti gli strati della società. Nello stesso giorno i clienti che hanno raggiunto la soglia massima della raccolta punti (7000 pt) collezionando i loro scontrini, avranno la possibilità di ritirare 60 € in buoni acquisto da rispendere nel Centro. Dice Massimo, il possessore della Card Eurosia che ha raggiunto la soglia massima della raccolta punti: << Sono cassa integrazione da quasi 4 mesi e non ho ancora ricevuto il sussidio, quando ho scoperto che potevo riscuotere i buoni acquisto di Eurosia e che avevo raggiunto la soglia dei 60 € non mi sembrava vero! >> Il Centro Commerciale Eurosia, così come tantissimi centri commerciali può vantare il logo Shopping Safe, che attesta le più rigide norme in fattore di sicurezza per i centri commerciali: sanificazioni costanti a centro chiuso, utilizzo delle segnaletiche per il distanziamento sociale e barriere protettive per gli operatori a diretto contatto con il pubblico o obbligo della mascherina per il personale e per i clienti. << la parola d’ordine oggi è sicurezza, dice il Direttore del Centro Commerciale Fabrizio Pacini, se vogliamo garantire ai nostri clienti la sicurezza di acquistare nei nostri punti vendita, dobbiamo farlo in totale sicurezza, con strumenti adeguati e occasioni pensate per venire incontro alle tante famiglia in difficoltà anche nella nostra città. >> In attesa dunque dei tanto attesi saldi estivi il 1° agosto, i clienti di Eurosia potranno comunque beneficiare di un’anticipazione di estate in totale tranquillità, mercoledì 1° luglio con i buoni acquisto messi a disposizione del Centro.