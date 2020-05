rischio zero

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Manuale di sicurezza personale scritto da Andrea Bisaschi, maestro di arti marziali ed esperto di prevenzione e difesa personale. Prontuario di immediato e semplice utilizzo, alla portata di tutti, uomini, donne, anziani ed adolescenti. Non è richiesta nessuna conoscenza di arti marziali pregressa, nessuna competenza particolare, né particolari doti ginnico-atletiche. Adottando le procedure di sicurezza indicate chiaramente nel testo, è possibile ridurre il rischio aggressione vicino allo zero.