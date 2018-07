AUSL e Croce Azzurra di Traversetolo: ecco come funziona la collaborazione per il servizio di emergenza-urgenza

Ai diversi interrogativi pubblicati sulla stampa locale su come funziona il rapporto di collaborazione tra Azienda USL di Parma e Croce Azzurra di Traversetolo per il servizio di emergenza – urgenza territoriale rispondono i diretti interessati, con l’obiettivo di fare chiarezza, soprattutto per i cittadini.

Il servizio di emergenza-urgenza territoriale a Parma e provincia è assicurato da anni e in modo qualificatodall’Azienda USL di Parma in collaborazione con le Associazioni del Volontariato locale. Queste Associazioni per collaborare con l’AUSL devono avere requisiti specifici - previsti dalla legge sull’accreditamento - a tutela dei fruitori del servizio, che, appunto, deve essere qualificato, tempestivo, sicuro.

Le Associazioni – che è bene ribadirlo appartengono al mondo del Volontariato e non sono Aziende private – per assicurare il servizio di auto medica si avvalgono di professionisti sanitari, acquisiti direttamente o per il tramite delle Aziende sanitarie provinciali.

Nello specifico. La postazione di auto medica per il servizio di soccorso territoriale in emergenza-urgenza della Croce Azzurra di Traversetolo è accreditatasecondo la vigente normativa: per questo è parte del sistema 118 provinciale. La Croce Azzurra – come anche altre Associazioni di Volontariato – ha sottoscritto una convenzione con l’AUSL di Parma che mette a disposizione propri professionisti per garantire il servizio. Tutte queste convenzioni specificano che detta disponibilità deve essere compatibile con le esigenze istituzionali dell’AUSL, oltre che con la volontà dei singoli professionisti, e deve essere assicurata al di fuori dell’orario di lavoro. Ovviamente, il costo del personale è a carico dell’Associazione – nel caso in argomento della Croce Azzurra di Traversetolo – che garantisce il servizio di auto medica.