Ecco l'elisoccorso che viaggia di notte: in funzione dal 15 agosto

Entrerà in funzione da mercoledì 15 agosto, avrà base a Bologna ma 12 stazione di atterraggio nella provincia di Parma. E' il nuovo elisoccorso notturno che permetterà di gestire le emergenze sanitarie notturne: un servizio d'eccellenza che è stato attivato nella Regione Emilia-Romagna e, per ora, in poche altre. Grazie alla tecnologia Nvg - Night Vision Goggles- è in grado di viaggiare di notte con i visori ad intensificazione di luce posizionati sui caschi dei piloti. Le 12 aree di atterraggio sono a Parma, Bore, Borgotaro, Bedonia, Bardi, Berceto, Corniglio, Varsi, Monchio, Lagrimone, Fidenza e Fornovo.