Ospedale di Parma. Facciata Cattani: a fine agosto si concluderanno i lavori di recupero

Alla fine di agosto la facciata del padiglione Cattani tornerà ad essere quella che era in origine dopo che un intervento di recupero voluto dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria ne ha ripristinato le cornici e i tinteggi degli anni Venti. Il Cattani rappresenta infatti uno dei primi padiglioni attorno al quale è cresciuto quello che allora si chiamava l’Ospedale Civile di Parma. Un edificio storico e come tale vincolato dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza che ha concesso l’autorizzazione ai lavori.

L’investimento, di oltre 300mila euro, è stato sostenuto dall’Azienda Ospedaliera che ha reperito nel proprio bilancio le risorse necessarie per concludere un intervento più ampio, avviato con la ristrutturazione del piano rialzato del padiglione Cattani dove ha trovato collocazione il Day Hospital oncologico.

“I lavori sulla facciata – spiega il direttore interaziendale delle attività tecniche Renato Saviano – hanno interessato sia il rifacimento dell’intonaco che il risanamento strutturale del timpano. Abbiamo inoltre contattato una ditta specializzata per ripristinare il funzionamento dell’orologio che caratterizza il padiglione. I lavori in facciata si concluderanno nei tempi previsti con una fine lavori al prossimo 31 agosto”.

Il restauro conservativo della facciata del Cattani si aggiunge al recupero di un’altra facciata storica del Maggiore, quella della Maternità, e rappresenta una precisa scelta di un Ospedale che sposa l’inserimento di nuove funzioni alla manutenzione dell’esistente nel rispetto dell’alto valore simbolico che questo ha per la città.