Sport e solidarietà per l’Ospedale dei bambini

Anche quest’anno il gruppo Oltretorrente Baseball e Softball - Consorzio Due Torri con il circolo sportivo Cral Amps, vogliono rinnovare la vicinanza ai bambini ricoverati nell’Ospedale dei Bambini “Pietro Barilla” dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. In dono le tecnologie per agevolare il lavoro condotto dal personale medico dei reparti: fonendoscopi pediatrici, sfigmomanometri per la misurazione della pressione arteriosa e alcuni termometri auricolari. Un gesto di solidarietà e sport che è stato possibile grazie alla raccolta fondi organizzata dai soci in occasione delle manifestazioni ludiche e sportive. Saranno presenti: Andrea Paini, presidente del Gruppo Oltretorrente Baseball e softball; Paolo Poi, vicepresidente Gruppo Oltretorrente Baseball e softball; Massimiliano Monteverdi, presidente Cral Amps; Sincero Chiesa, consigliere Cral Amps; Patrizia Bertolini, direttore U.O. Pediatria e Oncoematologia, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma