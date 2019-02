Trasporto gratuito: un servizio che si estende ai pazienti in cura presso l’Ematologia e Centro trapianti

La positiva esperienza del trasporto gratuito in ambito oncologico, attivo dal 2014, ha fatto scuola e giovedì 7 febbraio, presso la direzione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, l’associazione Intercral Parma, Provincia e Comune di Parma firmeranno un protocollo d’intenti per estendere il servizio di trasporto gratuito anche ai pazienti in carico al reparto di Ematologia e Centro Trapianti Midollo Osseo (Ctmo).