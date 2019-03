Trattamento dell’obesità: all’Hospital Piccole Figlie un nuovo ambulatorio con chirurgia bariatrica

Il Centro per il Trattamento Multidimensionale e la chirurgia bariatrica dell’Obesità è un nuovo servizio attivato da Hospital Piccole Figlie per affrontare uno dei principali problemi di salute dei nostri tempi. In Italia più del 32% degli adulti è sovrappeso e l’11% è obeso. Questi dati, oltre a essere preoccupanti in sé, comportano un aumento del fattore di rischio per il diabete e per malattie cardiovascolari e tumori. Un’alimentazione equilibrata e un’adeguata attività fisica costituiscono il principio basilare per il controllo del peso corporeo, ma in molte situazioni non è sufficiente. A volte esistono condizioni metaboliche da individuare e correggere. Ci sono, inoltre, situazioni nelle quali – per esigenze di salute – si impongono rapide e consistenti riduzioni di peso.

Queste le motivazioni che hanno spinto Hospital Piccole Figlie ad attivare il servizio, ripartito in due distinte aree che confluiscono in un unico percorso coordinato dal direttore sanitario di HPF, Giorgio Bordin, medico internista: l’ambulatorio obesità, con Daniela Dellepiane, specialista in scienze dell’alimentazione e nutrizione clinica, Daniela Ojeda Mercado, dietista, Mattia Cuoci, psicologo, e la chirurgia bariatrica operata dagli specialisti Pietro Pizzi, Mattia Pizzi e Fulvio Cappelletti.

L’accesso al percorso avviene per prenotazione di prima visita, effettuata dalla dietologa dott.ssa Ojeda, che dà il via ai passi successivi, coinvolgendo gli specialisti che di volta in volta sono necessari. Per informazioni e prenotazioni: 0521.917701 o www.hpfparma.it . Al fine di illustrare meglio il nuovo servizio ai medici di famiglia, e ad altri specialisti interessati, Hospital Piccole Figlie ha organizzato il corso di formazione professionale (con 6 crediti Ecm) “Obesità e trattamento multidisciplinare” che si terrà i giovedì 7 e 14 marzo e 30 maggio, dalle 20.30 alle 22.30 presso l’aula di formazione all’ospedale Piccole Figlie. I tre appuntamenti affronteranno i temi “Obesità, un problema sempre più pesante”; “Obesità e chirurgia bariatrica: storia ed evoluzione tecnica della chirurgia bariatrica”; “Il trattamento multidimensionale. Obiettivi e modalità di lavoro”. Per informazioni e iscrizioni: http://www.hpfparma.it/educazione/ecm.htm