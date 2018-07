Una TV per il Centro dialisi dell’Azienda Usl

Una TV LG 24 pollici per il Centro dialisi di via Pintor dell’Azienda USL di Parma. E’ il regalo che Pietro Mare ha scelto per dire il suo grazie ai professionisti sanitari che hanno curato la moglie Nicoletta Alinovi. “All’Ospedale Maggiore prima, poi al Centro di via Pintor – afferma Pietro Mare – Nicoletta ha trascorso tanto tempo: diverse ore al giorno, tre volte alla settimana. A questo Centro, ai suoi professionisti e alle persone che lo frequentano per sottoporsi a dialisi mia moglie era legata da riconoscenza e amicizia. Confido che questo dono possa contribuire a far trascorrere le ore di cura in modo più lieto per i pazienti”.

E il grazie a Pietro Mare nel ricordo di Nicoletta arriva unanime dall’équipe del Centro. Quello del signor Mare, infatti, oltre a essere un gesto che testimonia l’amore oltre il tempo per la propria compagna recentemente scomparsa, è l’espressione dell’apprezzamento del lavoro svolto nel Centro. Oggi alla cerimonia di consegna della nuova TV sono presenti Pietro Mare, Maria Teresa Celendo, Direttore Dipartimento Cure Primarie Distretto di Parma, Roberta Barani, Direttore Centri dialisi AUSL Parma, Giuseppe Schirripa, Referente dialisi Direzione Sanitaria AUSL Parma, oltre ad altri operatori del Centro.

Alcuni dati di attività del Centro dialisi di via Pintor: i posti letto sono 20 (18 più 2 di astanteria); le persone attualmente in carico sono circa 70; il servizio è aperto dal lunedì al sabato, festivi compresi, dalle 6.30 alle 18.30, con due turni di attività, uno al mattino e uno al pomeriggio. L’équipe del Centro è composta da 4 medici, di cui uno responsabile dei Centri dialisi aziendali, che si occupano anche degli altri Centri dell’AUSL, da un responsabile infermieristico dei Centri dialisi aziendali, da un coordinatore infermieristico, da dodici infermieri e tre operatori socio-sanitari.