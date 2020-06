sanità: ritorno alla normalità ancora lontano.

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

"Entro l'estate si torna a regime!"... Sono state queste le parole del presidente della regione Emilia -Romagna, Stefano Bonaccini, sul rientro alla normalità di visite ed esami, dopo il lockdown a causa del Coronavirus. La salute si sa deve venire al primo posto, ma sebbene quest'annuncio sia stato diffuso da tutte le Ausl Emiliano - Romagnole, in realtà siamo ancora molto indietro. Lo dimostra ciò che è avvenuto ad un anziano residente a Colorno che nella mattinata di lunedì 29 giugno, alle ore 10:30, avrebbe dovuto sostenere una visita cardiologica con elettrocardiogramma annesso. Una visita per la verità non urgente, ma rinviata già ben 4 volte. Questa mattina alle ore 10:05 l'anziano è stato telefonato mentre si recava in ospedale, e gli è stato comunicato a meno di mezz'ora dall'esame, l'annullamento presso la casa della salute colornese. Esame che si sarebbe potuto svolgere a Parma, in via Po, presso l'ospedale delle Piccole Figlie al 3 di luglio (salvo ovviamente ulteriori rinvii). Sebbene tale ospedale non sia lontanissimo, precisiamo che l'anziano in questione soffre di problemi respiratori e il caldo di questi giorni non lo aiuterebbe di certo nello spostamento. Inoltre ci domandiamo perché avvisare all'ultimo momento?... Non è stata azione molto corretta. A distanza di poco tempo, quando una donna incinta per un esame urgente a Colorno è stata invitata a recarsi a Borgotaro, si verifica ancora una spiacevolissima anomalia, ed il ritorno "a regime" seppur ormai quasi a luglio, sembra ancora molto lontano. Il gruppo civico Amo - Colorno.