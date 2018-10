7 ottobre: nasce ParmaUniverCity Info-point

Dal 7 ottobre l’Università di Parma avrà un nuovo punto informativo. Si chiamerà ParmaUniverCity Info-point, e sarà collocato nei rinnovati spazi del sottopasso del Ponte romano, in pieno centro, tra piazza Ghiaia e borgo Romagnosi. Una sede dal forte significato anche simbolico proprio perché nel cuore della città, di oggi ma anche di ieri: quella “Parma romana” che lì, ancora oggi, mostra notevoli testimonianze architettoniche.

Il ParmaUniverCity Info-point nasce nell’ambito di una convenzione che lega Comune e Università di Parma proprio nell’ottica della riorganizzazione e della riqualificazione di tutta l’area circostante il Ponte romano. In questo quadro, nella restituzione alla città di un’area rinnovata che vuol’essere luogo di rigenerazione urbana, di produzione e fruizione culturale, il Comune ha concesso in uso gratuito all’Università i locali del ParmaUniverCity Info-point: ulteriore tassello di apertura dell’Ateneo al territorio e di sinergia con le istituzioni che lo governano.

L’apertura avverrà in contemporanea con l’inaugurazione degli spazi del sottopasso del Ponte Romano, domenica 7 ottobre alle 16.30, alla presenza del Rettore Paolo Andrei, del Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, del Sindaco Federico Pizzarotti, degli Assessori comunali Michele Alinovi (Politiche di pianificazione e sviluppo del territorio e delle opere pubbliche) e Michele Guerra (Cultura), della Soprintendente all’Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza Giovanna Paolozzi Strozzi e del Direttore del Complesso monumentale della Pilotta Simone Verde.

Il ParmaUniverCity Info-point sarà una vera e propria “porta aperta” dell’Ateneo tra piazza Ghiaia e borgo Romagnosi: sarà un punto d’accoglienza e d’informazione aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Vi saranno effettuate da personale della U.O. Comunicazione istituzionale attività di informazione e divulgazione sull’Università verso qualsiasi tipo di utenti, vi sarà messo a disposizione materiale illustrativo sull’Ateneo (dépliant, brochures, cartoline e altro su offerta formativa, servizi per lo studio e oltre lo studio, eventi organizzati dall’Università, ecc. ecc) e vi sarà venduto il merchandising “targato Università di Parma”: dagli shopper in stoffa alle t-shirt e alle felpe con il logo di Ateneo, dagli zainetti alle cravatte e alla cancelleria varia “griffata” Unipr.

Il ParmaUniverCity Info-point avrà al suo interno anche uno spazio-conferenze, che potrà essere impiegato per l’organizzazione di conferenze stampa, per l’attività di divulgazione scientifica dei Dipartimenti o utilizzato dagli studenti e dalle associazioni studentesche per iniziative diverse. Il tutto nell’ottica di quanto stabilito dalla convenzione tra Università e Comune, che prevede che gli spazi gestiti dall’Ateneo siano usati “per iniziative dell’Università di comunicazione, promozione, incontri culturali, divulgazione didattica e scientifica”.

7 – 14 ottobre: “S.F.E.R.A PUBBLICA. Archeologia, comunità contemporaneità”, visite guidate e iniziative per tutti nell’area archeologica a cura dell’Ateneo

L’area archeologica del ponte antico e il nuovo spazio “Aemilia 187 a.C.” saranno illustrati al termine dell’inaugurazione, domenica 7 ottobre alle 17.30, da Alessia Morigi, docente di archeologia classica all’Università di Parma. La prof.ssa Morigi è anche coordinatrice scientifica della settimana di iniziative archeologiche che da domenica 7 a domenica 14 ottobre si svolgeranno negli spazi del Ponte romano: “S.F.E.R.A PUBBLICA. Archeologia, comunità contemporaneità” (qui il programma) propone visite guidate, workshop, attività didattiche e laboratoriali dedicate alle scuole (dalle elementari alle superiori), letture per bambini e famiglie e molto altro.

L’iniziativa rientra nel calendario di “I like Parma – Un patrimonio da vivere”, la settimana di promozione della cultura organizzata dal Comune di Parma.