Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche: sospesa la pubblicazione delle graduatorie

L’Università di Parma comunica che a causa di un problema tecnico è stata temporaneamente sospesa la pubblicazione delle graduatorie per i concorsi relativi ai i Corsi di Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche. È stata quindi sospesa anche la procedura di immatricolazione ai due corsi. Le graduatorie saranno ripubblicate, nella pagina relativa ai test di ammissione, non appena le verifiche attualmente in corso si saranno concluse. L’Università ne darà tempestiva comunicazione sul sito web di Ateneo www.unipr.it.