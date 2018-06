Il masterSport UNIPR tra i migliori al mondo nella competizione tra corsi di formazione per manager sportivi

Il masterSport – Master Internazionale in Strategia e Pianificazione degli Eventi e degli Impianti Sportivi dell’Università di Parma si è confermato tra i migliori al mondo, in base all’edizione 2018 della classifica redatta ogni anno dalla rivista Sport Business International e dedicata ai corsi post laurea in sport management.

La classifica 2018, che sarà integralmente pubblicata nel numero di luglio della rivista e disponibile sul portale www.sportbusiness.com, ha messo in competizione prodotti formativi di tutto il mondo, con la partecipazione di oltre 1300 intervistati e 75 università.

Il masterSport, promosso dall’Ateneo in collaborazione con l’Università di San Marino, è l’unico rappresentante italiano nella graduatoria mondiale generale; grazie a elementi come la tradizione, la qualità delle docenze e l’apprezzamento degli studenti si conferma anche per il 2018 tra i migliori in diverse classifiche speciali. In sintesi il corso ideato e diretto da Marco Brunelli (AD Lega Serie A) e presieduto dal prof. Luca Di Nella, Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell'Ateneo, ha ricevuto in questa edizione della classifica risultati quali:

5° in Europa per qualità complessiva del progetto

6° al mondo per incidenza del percorso sull’attuale ruolo dei diplomati

2° in Europa per livello di soddisfazione degli studenti a 3 anni dal diploma

10° al mondo per livello di soddisfazione espressa degli studenti.

Tra i risultati più importante a livello internazionale da segnalare la conferma del primo posto di Ohio University con il master in Sport Administration, la riconferma della leadership europea del corso CIES/FIFA e l’ingresso nella top 10 di un prodotto australiano grazie alla Deakin University. Ohio University infine è stato eletto come miglior progetto formativo anche dagli addetti ai lavori (responsabili degli altri master in gara).