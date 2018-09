Medicina veterinaria: a una dottoranda dell’Ateneo il “Best Presentation Horse Commission 2018 Award"

Michela Ablondi, dottoranda di ricerca in Scienze Medico-Veterinarie dell’Università di Parma (XXXIII ciclo, tematica Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali), è stata recentemente insignita del “Best presentation Horse Commission 2018 Award” per il lavoro "ROH as hint of selection in the genome of a modern sport horse breed ". La premiazione è avvenuta a Dubrovnik nel corso del 69th Annual Meeting dell’European Federation of Animal Science, il più importante congresso europeo nel settore della produzione animale, cui hanno partecipato quasi 1600 studiosi.

Nel corso del congresso Michela Ablondi ha inoltre partecipato con successo all’assegnazione di una borsa di studio dell’EAAP - European Association for Animal Production.