Altro a Parma in Largo Fausto Bocchi, 7a: "L`associazione Culturale 3dproduction ha presentato il suo nuovo cortometraggio Noir Tales il 21..."

L`associazione Culturale 3dproduction ha presentato il suo nuovo cortometraggio Noir Tales il 21 maggio alle ore 18, all`interno del The Space Cinema al Barilla Center - Sala 1. L`evento a cui si accedeva su invito e’ stato organizzato per festeggiare la fine di questo lavoro noir in bianco e nero con richiami evidenti a Sin City e a tutta la produzione di genere. La sua lavorazione ha richiesto 4 anni per un utilizzo massiccio di chromakey e fondali ricreati interamente al computer mixando foto di oggetti e location d’epoca a tema. L’incontro é stata anche un’occasione per festeggiare i nostri 24 anni di attivitá ed incontrare e presentare alcune realtá legate al territorio di Parma e/o al cinema, fra i quali Crypto Escape Room, Swonderful Cinelab, SpinOff Film festival di Casaletto Vaprio (CR) da parte del suo direttore artistico Samuele Zenone e MAG Associazione Culturale con il suo nuovo spettacolo R.I.P. Rock In Paradise. Presente alla manifestazione, Luca Sommi, autore de La7 e canale 9, nonché conduttore di Accordi & Disaccordi con Andrea Scanzi, che gentilmente ha partecipato alla consegna del “Premio del pubblico” agli attori membri dell’associazione che si sono distinti per la loro performance: Enrico Amoruso ed Alessandro Pavino. Consegnata una menzione d’onore a Fabio Bellini, in arte Fabius Noxé, musicista nocetano che vanta numerose collaborazioni negli Stati Uniti e Giappone, autore delle musiche del cortometraggio. Durante le 2 ore di incontro sono stati proiettati alcuni corti e spot della associazione e ripercorso insieme il lungo viaggio personale e associativo ed anche quello produttivo del corto, che ci ha condotto a questa destinazione: il cinema. La sala da 150 posti era gremita, in sala presenti anche alcune testate locali e pubblico interessato al cinema amatoriale e incuriosito dall’originalitá della nostra associazione, che dal 1994 crea aggregazione e cultura intorno al magico mondo del cinema, non come spettatori ma chiedendo a tutti i suoi associati di mettersi in gioco davanti o dietro la videocamera. Il filmato sará rilasciato su youtube il 27 maggio 2018. NOIR TALES REGIA Ettore Di Gennaro SOGGETTO Ettore Di Gennaro SCENEGGIATURA Ettore Di Gennaro, Paolo D`Alessandro, Antonio Castaldo, Alessandro Pavino MUSICHE Fabio Bellini OPERATORI Ettore Di Gennaro, Antonio Castaldo FOTOGRAFIA Antonio Castaldo Con Alfredo Rubano, Antonietta Tognino, Alessandro Pavino, Paolo D`Alessandro, Adriano Graffi, Manuel Vasile, Enrico Amoruso, Riccardo William Berti, Valentina Folli, Ferdinando Di Gennaro, Antonio Castaldo, Brad Calcagno, Angelo Mucerino, Alessandro Guggino, Vito Loconte.