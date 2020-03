Il #coronavirus ci sta mettendo davvero sotto stress, tutti, a livelli differenti. Chi lamenta disturbi del sonno, chi difficoltà di concentrazione, chi difficoltà di memoria, chi fa abuso di droga e/o alcol, chi lamenta affaticamento e mancanza di energia, chi irritabilità/irrequietezza, chi si isola e si chiude in se stess*. Per arginare questa attivazione troppo alta possiamo fare diverse cose, tra queste anche usare tecniche di rilassamento che la letteratura scientifica ha dimostrato essere molto efficaci. Aiutare noi stessi ad essere meno attivati ed aiuta anche il marito, la moglie, i bambini, la nonna, il papà, la mamma, la compagna, il compagno, il collega, ... e a mano a mano tutta la comunità. Se una cosa l'abbiamo capita tramite questo virus è che non siamo isole, anzi siamo parti di una comunità e ciò che siamo/facciamo influenza l'altro. Ecco perchè ho deciso di donare un audio con le istruzioni della tecnica di rilassamento a chi ne farà richiesta tramite e-mail. Basterà seguire la mia voce con gli occhi chiusi... Un cucchiaino di gentilezza... Aiutare noi stessi ad essere meno attivati aiuta anche il marito, la moglie, i bambini, la nonna, il papà, la mamma, la compagna, il compagno, il collega, ... e a mano a mano tutta la comunità. Se una cosa l'abbiamo capita tramite questo virus è che non siamo isole, anzi siamo parti di una comunità e ciò che siamo/facciamo influenza l'altro. Ecco perchè ho deciso di donare un audio a chi ne farà richiesta tramite e-mail.