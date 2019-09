LooKmaker Academy Talent 2020, candidata di Parma

Dal Brasile alle selezioni di Lookmaker Academy Mi chiamo Luana, è da 18 anni che vivo a Parma, dove ho scelto di mettere le radice e creare la mia famiglia.Dopo nove anni a capo della Direzione Tecnica dell’Istituto di Bellezza “Brasilian Smile Beauty Center” di via Chiavari, sono stata scelta per entrare nella fase finale di selezione del casting del programma “ Lookmaker Academy” , che andrà in onda su una rete televisiva nazionale, ancora da rivelare, nel prossimo 2020.Il tutto inizierà lunedì 23 settembre p.v. a San Vincenzo(Li) e i concorrenti, provenienti da tutta Italia, dopo decine di ore di formazione effettueranno una prova pratica e verranno poi valutati da esperti del settore del Total Look.Saremmo sottoposti ad un giudizio “televisivo” per entrare a far parte del format e, se ce la farò, sarà una esperienza che mi porterà tanto e mi permetterà di dare tanto diventando finalmente una Lookmaker.Madrina del programma sarà Miriana Trevisan affiancata da Fabrizio Rizzolo, il format del talent prevedrà una serie di episodi in cui protagonisti si affronteranno a colpi di stile, make-up ed acconciature tutto questo sotto gli occhi attenti dei giudici, che in ogni puntata, sceglieranno chi eliminare e fare seguire fino ad arrivare ad incoronare il vincitore che si aggiudicherà il premio finale del valore di 100 mila euro.Sono dunque in lizza per entrare a far parte del prossimo “LooKmaker Academy” e sono orgogliosa di poter approfondire le mie competenze professionali ed acquisire nuove nozioni nel Total LooK.Da cittadina di Parma , straniera ed imprenditrice integrata nel tessuto locale sono, dunque, a chiedere un supporto alla stampa locale, quale buon esempio di imprenditoria femminile e di integrazione riuscita.Voglio, infatti, essere considerata uno stimolo per altre donne, straniere e no, che hanno voglia di fare azienda. Con I migliori salutiLuana Alves de Lima P.s.: allego il link del programma sotto https://lookmakeracademy.eu/talent-tv/?fbclid=IwAR0ISM6pUYgIDf7PIycTCymR-RsmOxHkT-ywORm-W3SVS98_cFRvpTHS3tU https://www.facebook.com/LookmakerAcademyTalent/photos/a.2367617480232769/2397729460554904/?type=3&theater