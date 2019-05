Nuovi arredi urbani!

Complimenti al Comune (così han riferito gli operai che li hanno posizionati) per la scelta della location. Via Monsignor Augusto Azzolini, un bell'arredo urbano ben visibile. Per anni sono stati posizionati ad una cinquantina di metri da qui, a metà di via Madre Teresa di Calcutta alle spalle del Barilla, in modo accessibile a tutti e discreto, ma qualche genio ha ritenuto opportuno spostarli prima (un paio di mesi fa) in fondo alla strada a margine del parco, dove pare si siano lamentati, ed ora davanti ai condomini e ancor più ben centrati. Bravi, ottima scelta!!!!!